Bellinghams sæsonstart tangerer Ronaldo og Di Stefano

Jude Bellingham blev den store helt for Real Madrid i lørdagens El Clasico. Med to mål sørgede englænderen for at sikre Real Madrid sejren.Jude Bellingham har indledt karrieren i Real Madrid med masser af mål. 13 mål i 13 kampe er det indtil videre blevet til.

Kun Cristiano Ronaldo og Alfredo Di Stéfano har leveret lige så mange mål i deres 13 første kampe for Real Madrid. Ronaldo sluttede Real Madrid-æraen med 450 mål, mens Di Stefano nåede at score 308 mål.

Real Madrid var bagud 0-1, da Bellingham i anden halvleg vendte det hele på hovedet. Det sidste og afgørende mål satte han ind i tillægstiden. Real Madrid-træner Carlo Ancelotti vurderer, at Bellingham kommer til at score mange flere mål i sæsonen. headtopics.com

- Selv om vi ikke tænker på ham som en målscorer, så scorer han i øjeblikket mange mål. Men vi forventer også mål fra angriberne, bemærker den italienske træner.- Bellingham virker som en veteran på grund af sin attitude. Hans første mål mod Barcelona ændrede dynamikken helt, for indtil da havde det været en vanskelig kamp for os.

