Inter knækker slidstærke Roma og er igen Serie A-duks

Inter tog søndag førstepladsen i Serie A tilbage fra Juventus efter en smal 1-0-sejr over Roma med danske Rasmus Nissen Kristensen som højre wingback.

Den franske angriber Marcus Thuram blev matchvinder med sit mål knap ti minutter før tid i et opgør, hvor udeholdets belgiske angriber Romelu Lukaku blev mødt af massive pibekoncerter efter en uskøn afsked med Inter i sommer.

Inter har 25 point på duksepladsen, Juventus følger efter med 23 point, mens AC Milan har 21 point inden sit møde med Napoli søndag aften. José Mourinho var på grund af karantæne på tribunen, men portugiserens aftryk var meget tydeligt på meget velorganiseret udehold, der holdt Inter nede på et fåtal af chancer. headtopics.com

Hakan Çalhanoglu bankede langt ude fra kuglen på overliggeren efter fire minutter, og senere havde først Marcus Thuram og siden Federico Dimarco gode muligheder, men generelt lykkedes Roma med at gøre kampen bøvlet for favoritten.

Omvendt havde Roma ingenting - som ingen afslutninger - at byde ind med offensivt i de første 65 minutter, inden Bryan Cristante med et kraftfuld hovedstød testede Yann Sommer i Inter-buret. Romas defensiv holdt i 81 minutter, inden et sideskifte og et fladt indlæg fra Dimarco til Thuram viste sig at være nøglen til et åbningsmål. headtopics.com

Roma var herefter tvunget frem, men evnerne rakte ikke til at levere et modsvar, og Inter var i flere omgange tæt på 2-0.Kamilla Vinter Hoffmann er en frygtløs iværksætter, og nu har hun indledt et samarbejde med en stjernekokVi har opdateret vore vilkår og betingelser for din profil på Nordjyske.dk.