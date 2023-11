Odense giver ubesejrede tyskere kæmpe øretæve i CL

Maren Aardahl og Odense Håndbold fik en storsejr og to point til samlingen i Champions League med sin vigtige sejr over Bietigheim. (Arkivfoto).Odense Håndbold fik søndag skovlen under Bietigheim i Champions League som det første mandskab i denne sæson, og det skete på spektakulær vis.

42-29 vandt de orangeklædte værter på hjemmebane efter en stilsikker og tempofyldt præstation mod det tyske mesterhold, som den tidligere Viborg-træner Jakob Vestergaard står i spidsen for.Sejren er en klar opmuntring efter nederlag til Team Esbjerg, Györ og Ikast Håndbold på det seneste, og den er desuden særdeles vigtig i forhold til de to øverste pladser i gruppen, der giver adgang til kvartfinalerne.

Ingen af holdenes keepere fik specielt godt fat i skytterne i de første 30 minutter af søndagens opgør i Odense, og det afspejlede sig på måltavlen, hvor Odense takket være en del tyske fejl tog teten. headtopics.com

Anført af en velspillende Mie Højlund spillede fynboerne sig igennem efter behag, og både stregspilleren Maren Aardahl og fløjspilleren Elma Halilcevic havde gode betingelser. 18-14 førte Odense ved pausen, og det blev kun værre i første del af anden halvleg, hvor Bietigheim blev nærmest tromlet ned i kontrafasen efter at have smidt bolden væk.

Samtidigt kom Althea Reinhardt ind i det fynske mål og styrkede sit kandidatur til den danske VM-trup med flere vigtige redninger i samme periode, hvorfor kampen reelt var afgjort efter 45 minutter ved stillingen 31-21. headtopics.com

I den anden ende blev den tidligere Ajax-keeper Sarah Nørklit Lønborg overladt til sig selv efter en skade til holdets anden målvogter, og hun havde en svær eftermiddag over for Odense-stjernerne.

LIVE Odense Håndbold møder Bietigheim i Champions LeagueDet er et ubesejret tysk tophold, der søndag gæster Odense i gruppespillet. Se kampen direkte på DR1 eller DRTV. Læs mere ⮕

Ubesejret dansk duo vil fortsætte vild stime mod Odense HåndboldSarah Nørklit Lønborg og Anne With Johansen spiller begge for tyske Bietigheim, der søndag møder Odense Håndbold i Champions League. Læs mere ⮕

Leder efter mørkklædt teenager efter knivstikkeriUmiddelbart var der flere til stede, da en 15-årig dreng lørdag aften blev stukket ned i Indre By i København. Men det er politiets mistanke, at ham, der førte kniven, er en jævnaldrende dreng. Læs mere ⮕

Stimen er slut: Ikast Håndbold taber for første gang i Champions LeagueFerencvaros besejrede danskerne med 36-37 i den europæiske klubturnering. Læs mere ⮕

Liveblog: Aalborg Håndbold jagter 11 på stribe i BrøndbyNordjyske er på plads i Brøndby Hallen, når Aalborg Håndbold skal forsøge at hente den 11. ligasejr på stribe mod Nordsjælland Håndbold Læs mere ⮕

Formsvag CL-finalist stopper Ikast Håndbolds vilde stimeIkast Håndbold kom lørdag ned på jorden, da holdet tabte sin første kamp i Champions League. Læs mere ⮕