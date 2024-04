Zwei Bestsellerautoren arbeiten an einem gemeinsamen Buch

Zwei Bestsellerautoren schließen sich erneut zusammen und arbeiten an einem gemeinsamen Buch. Was Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre vorhaben.Von Stuckrad-Barre veröffentlichte im vergangenen Jahr den Roman „Noch wach?“, der als Schlüsselroman über den Medienkonzern Axel Springer gehandelt worden war.Die Erfolgsautoren Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre schreiben erneut ein gemeinsames Buch.

Sie publizieren einen Band mit Gesprächen unter dem Titel: „Kein Grund, gleich so rumzuschreien.“ Das kündigten beide Schriftsteller der dpa an. Von Stuckrad-Barre (49) erläuterte zu den Themen, die behandelt werden: „Alles, was uns gerade so beschäftigt. Heute zum Beispiel haben wir uns drei Stunden lang über Blumen unterhalten. Vorgestern über Lügen.“ Suter (76) ergänzte: „Einfach über das Leben, das sich nach dem ersten Band ja auch verändert hat. Wir haben beide neue Romane geschriebe

