Quartararo beendet den Freitag auf dem elften Platz

Ohne allzu großes Risiko einzugehen, beendete der MotoGP-WM-Führende Fabio Quartararo den Freitag auf dem elften Platz. Davon lässt er sich nicht beunruhigen. Nur er weiß um seine wahre Stärke beim Heimrennen in Le Mans .Der WM-Führende Fabio Quartararo hat es zum Auftakt des Frankreich-GP gemächlich angehen lassen. Er wollte kein Risiko eingehen und beendete den Freitag in Le Mans auf dem elften Platz. Sein Fazit: «Es war ein kniffliger Tag.

Ich wollte keinen Fehler machen und wusste genau, warum ich nicht so schnell war.» Am Morgen hatte der Franzose noch größere Probleme. Er erklärte: «Ich war ein wenig verloren. Ich hatte eine andere Abstimmung im Vergleich zu den anderen Yamaha-Piloten und das hat sich auf das Anbremsen ausgewirkt. Dadurch hatte ich auch keinen Grip, aber ich wusste, woran es lag, noch bevor wir die Daten angeschaut haben.» Er gibt sich selbstsicher: «Ich weiß, dass ich schnell sein werde, wenn ich es sein mus

Motogp Fabio Quartararo Frankreich-GP Le Mans

