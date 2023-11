Zugausfälle bei Nordwestbahn aufgrund von Warnstreik und Krankenstand

Neben der Deutschen Bahn kündigen auch die regionalen Verkehrsunternehmen Zugausfälle für die Zeit des Warnstreiks an. Bei der Nordwestbahn kommen aktuell noch Probleme mit dem Krankenstand hinzu.Schon vor dem angekündigten Warnstreik kam es am Mittwoch bei der Nordwestbahn in Bremen und der Region zu zahlreichen Zugausfällen.. Der Streik wird nicht nur bei der Deutschen Bahn zu zahlreichen Zugausfällen im Regional- und im Fernverkehr führen.

Auch die regionalen Verkehrsunternehmen in Bremen und der Region sind betroffen. "Es wird mit massiven Einschränkungen in allen Netzen der Nordwestbahn gerechnet. Das Unternehmen arbeitet aktuell mit Hochdruck daran, einen Ersatzverkehr mit Bussen zu organisieren", teilt etwa die Nordwestbahn mit. Fahrgäste sollten sich vor Reiseantritt über ihre Reiseverbindung informieren und alternative Reisemöglichkeiten in Erwägung ziehen.Neben den angekündigten streikbedingten Ausfällen kommt es bei der Nordwestbahn bereits aktuell zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen. Grund dafür ist ein hoher Krankenstand im Unternehme

FN_NACHRİCHTEN: Klimawandel beeinflusst längst die GeldpolitikHannover (www.anleihencheck.de) - Im allgegenwärtigen Diskurs um das Thema Nachhaltigkeit stehen neben überstaatlichen Zusammenschlüssen häufig der öffentliche und private Sektor im Zentrum, so die Analysten

ZDFHEUTE: Christkindpostamt in Engelskirchen eröffnetIn schwierigen Zeiten ändern sich die Briefe der Kinder. Neben Spielen und Zuckerwatte-Maschinen stehen nun auch Frieden und eine saubere Umwelt auf den Wunschzetteln.

FN_NACHRİCHTEN: Biomay expandiert GMP-Kapazitäten für mRNA-Herstellung und Aseptische AbfüllungWien (ots) - Biomay hat seine Bioproduktionsanlage im Zentrum von Wien durch die Akquisition von Reinräumen, Labors und Lagerräumen im Gebäude des Vienna Competence Center im 9. Bezirk, erweitert. Neben

FOCUSONLİNE: SPD-Minister völlig überfordert: Bürgergeld-Plan fällt wie Kartenhaus zusammenDie Kosten für das Bürgergeld steigen und steigen. Zudem fällen Wissenschaftler ein vernichtendes Urteil über das Neben- und Durcheinander verschiedener Sozialleistungen. Die große Reform von Arbeitsminister Heil gerät zum teuren Flop.

AİRLİNERS_DE: Saudi-Arabiens neue National-Airline Riyadh Air plant große ExpansionSaudi-Arabiens neue National-Airline, Riyadh Air, plant 2025 als zweite staatliche Fluggesellschaft neben Saudia zu starten und mehr als 100 Ziele weltweit anzusteuern. Die Airline hat bereits Boeing 787 bestellt und sucht Gerüchten zufolge nach hunderten Single-Aisle-Jets.

GAMESTAR_DE: For the King 2: Ein fesselndes Rundentaktik-SpielDer Vorgänger war auf Steam auch dank Corona enorm beliebt, jetzt muss For the King 2 im Test zeigen, ob es da mithalten kann. Immerhin mehr als ihre drei Begleiter, die tot neben ihr liegen. Aber nur ein Siebtel der Hitpoints, die der letzte Gegner noch besitzt – der übrigens gerade mit seiner Zweihandaxt auf uns zustürmt. Doch elegant weicht unsere Schützin aus, lädt ihre Pistole und schießt … vorbei!Wir grinsen, feuern erneut, das Geschoss saust auf ihn zu – und der Kerl blockt es ab. Verdammt! Bibbernd erwarten wir den Einschlag seiner Axt, doch unsere Schützin weicht wieder aus. Wir sind dran!Mit einem sauberen Treffer geht der letzte Übelwicht des Banditenkönigs in die Knie. Gewonnen, Dungeon geschafft, erstes Kapitel gemeistert. So ein dramatisches Rundentaktik-Finale haben wir seit Jahren nicht erlebt!

