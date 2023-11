Thomas Bauer legt Aufgabe als Aufsichtsratsvorsitzender der Bauer AG nieder

Thomas Bauer legt demnächst seine Aufgabe als Aufsichtsratsvorsitzender der Bauer AG nieder. Das hat nicht nur mit den neuen Mehrheitsverhältnissen zu tun. Thomas Bauer hört wegen"unterschiedlicher Auffassungen zur Ausrichtung des Unternehmens" als Aufsichtsratschef auf.

Der Münchner Immobilienunternehmer Alfons Doblinger und seine Frau Sabine haben die Kontrolle fest in der Hand: Das Ehepaar stockte im Sommer mit einem Übernahmeangebot ihren gemeinsamen Aktienanteil an der Bauer AG auf knapp 75% auf. Seit dem 21. Juni sind die Aktien des Tiefbau- und Maschinenbauunternehmens mit Sitz in Schrobenhausen (Oberbayern), das 2006 an die Börse gegangen war, nicht mehr in Frankfurt notiert. Die Familie Bauer zieht sich seit drei Jahren schrittweise aus dem Unternehmen zurück, das ihr Vorfahre Sebastian Bauer im Jahr 1790 als Kupferschmiede gegründet hatte. Bis Dezember 2020 hatte ein gutes Dutzend Familienmitglieder noch 48% der Aktien besesse

:

SPORTBILD: Thomas Müller erzählt gerne Witze und integriert StürmerThomas Müller erzählt gerne Witze und sorgt dafür, dass sich der Stürmer in München integriert.

Herkunft: SPORTBILD | Weiterlesen »

BOERSENZEİTUNG: Thomas Toepfer, der neue Finanzchef von AirbusThomas Toepfer, der neue Finanzchef von Airbus, hat seit seinem Amtsantritt so viele Standorte wie möglich besucht, um sich einen Überblick zu verschaffen. AirbusPRESS

Herkunft: boersenzeitung | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Giacomo Alotto über nachhaltigen Sozialbau: Stabilität in herausfordernden ZeitenWillingen (ots) - Der Wunsch nach einem eigenen Business wird von vielen Menschen geteilt: Giacomo Alotto hat es sich als Gründer und Geschäftsführer der ZAZA Group daher zur Aufgabe gemacht, Menschen

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

BOERSENZEİTUNG: National-Bank aus Essen wird Marktführer in der Vorfinanzierung von InsolvenzgeldAuf einen Schlag ist die National-Bank aus Essen zum Marktführer in der Vorfinanzierung von Insolvenzgeld aufgestiegen. Die Vorzüge dieses Geschäfts erläutert Vorstandschef Thomas Lange im Interview. NationalBank

Herkunft: boersenzeitung | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Netzagentur optimistisch für Winter - Gasleitungen auch für Wasserstoff nutzenDJ Netzagentur optimistisch für Winter - Gasleitungen auch für Wasserstoff nutzen Von Andrea Thomas BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, sieht Deutschland bei

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

INVESTİNGDE: Apple als aufstrebender "Edge AI Enabler"In einer Kundenmitteilung sehen die Experten Apple als aufstrebenden "Edge AI Enabler", der es dem iPhone-Bauer ermöglicht, von der Verlagerung der Datenverarbeitung in den Edge-Bereich zu profitieren und die Entwicklung von KI-gesteuerten Anwendungen der nächsten Generation zu erleichtern.

Herkunft: InvestingDE | Weiterlesen »