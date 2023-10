WHO und Unicef haben Kontakt zu Mitarbeitern verloren

WHO-Chef Tedros erklärte, er mache sich große Sorgen um deren Sicherheit. Man dränge auf ihren sofortigen Schutz. Auch das UNO-Kinderhilfswerk Unicef hat eigenen Angaben zufolge keine Möglichkeit mehr, Mitarbeiter in Gaza zu erreichen. Exekutivdirektorin Russell schrieb auf der Plattform X, sie mache sich große Sorgen um deren Sicherheit und befürchte eine weitere Nacht unaussprechlichen Grauens für eine Million Kinder in Gaza.

Zuvor hatte die Palästinensische Telekommunikationsgesellschaft mitgeteilt, alle Kommunikations- und Internetdienste seien wegen der heftigen Bombardierung durch die israelische Armee ausgefallen.

Weiterlesen:

DLFNachrichten »

Israelische Offensive im Gazastreifen: WHO verliert Kontakt zu MitarbeiternAm frühen Morgen des 7. Oktober wachten Israelis in einem Albtraum aus Raketenterror und Infiltrierung auf. Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln. Die USA haben zum Schutz ihrer Einrichtungen in der Region eine Flotte in die Nähe Israels verlegt. Darunter den Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ – das größte Kriegsschiff der Welt! Derweil bereitet Israel eine Offensive vor, mehr als 300 000 Reservisten wurden mobilisiert. WHO: Kontakt zu Mitarbeitern in Gaza verloren Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat keinen Kontakt mehr zu Mitarbeitern, Gesundheitseinrichtungen und anderen Partnern im Gazastreifen. Das schrieb WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitagabend auf der Plattform X, früher Twitter. Wegen der „Belagerung“ mache er sich große Sorgen um deren Sicherheit und die unmittelbare Gesundheitsgefährdung von gefährdeten Patienten. „Wir drängen auf sofortigen Schutz.“ In einem zweiten Tweet fügte er nur das Wort: „Warum?“ hinzu. Zuvor hatte die Palästinensische Telekommunikationsgesellschaft mitgeteilt, alle Kommunikations- und Internetdienste seien wegen der heftigen Bombardierung durch die israelische Armee ausgefallen Weiterlesen ⮕

WHO hat Kontakt zu Mitarbeitern im Gazastreifen verlorenWährend Israels Armee seine Angriffe verstärkt, brechen die Kommunikations- und Internetdienste im Gazastreifen zusammen. Hilfsorganisationen können nicht mehr mit ihren Kollegen vor Ort in Kontakt treten. Weiterlesen ⮕

WHO hat Kontakt zu Mitarbeitern im Gazastreifen verlorenWährend Israels Armee seine Angriffe verstärkt, brechen die Kommunikations- und Internetdienste im Gazastreifen zusammen. Hilfsorganisationen können nicht mehr mit ihren Kollegen vor Ort in Kontakt treten. Weiterlesen ⮕

Nahost-Krieg: WHO hat Kontakt zu Mitarbeitern im Gazastreifen verlorenGenf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat keinen Kontakt mehr zu Mitarbeitern, Gesundheitseinrichtungen und anderen Partnern im Gazastreifen. Das Weiterlesen ⮕

WHO hat Kontakt zu Mitarbeitern im Gazastreifen verlorenWährend Israels Armee seine Angriffe verstärkt, brechen die Kommunikations- und Internetdienste im Gazastreifen zusammen. Hilfsorganisationen können nicht ... Weiterlesen ⮕

WHO hat Kontakt zu Mitarbeitern im Gazastreifen verlorenWährend Israels Armee seine Angriffe verstärkt, brechen die Kommunikations- und Internetdienste im Gazastreifen zusammen. Hilfsorganisationen können nicht mehr mit ihren Kollegen vor Ort in Kontakt treten. Weiterlesen ⮕