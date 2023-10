WHO hat Kontakt zu Mitarbeitern im Gazastreifen verloren

Nahostkonflikt - Grenzübergang Rafah in Ägypten - Ein mit Hilfsgütern beladener LKW steht am 20.10.2023 vor dem Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gaza-Streifen. Das UN-Kinderhilfswerk (Unicef) hat eigenen Angaben zufolge keinen Kontakt mehr zu seinen Kollegen in Gaza. - Foto: Gehad Hamdy/dpa

Während Israels Armee seine Angriffe verstärkt, brechen die Kommunikations- und Internetdienste im Gazastreifen zusammen. Hilfsorganisationen können nicht mehr mit ihren Kollegen vor Ort in Kontakt treten.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat keinen Kontakt mehr zu Mitarbeitern, Gesundheitseinrichtungen und anderen Partnern im Gazastreifen. Das schrieb WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitagabend auf der Plattform X, früher Twitter. Wegen der „Belagerung“ mache er sich große Sorgen um deren Sicherheit und die unmittelbare Gesundheitsgefährdung von gefährdeten Patienten. „Wir drängen auf sofortigen Schutz. headtopics.com

Auch das UN-Kinderhilfswerk (Unicef) hat eigenen Angaben zufolge keinen Kontakt mehr zu seinen Kollegen in Gaza. Exekutivdirektorin Catherine Russell schrieb auf X: „Ich mache mir große Sorgen um ihre Sicherheit und eine weitere Nacht unaussprechlichen Grauens für 1 Million Kinder in #Gaza. Alle humanitären Helfer und die Kinder und Familien, denen sie behilflich sind, MÜSSEN geschützt werden.

Zuvor hatte die Palästinensische Telekommunikationsgesellschaft mitgeteilt, alle Kommunikations- und Internetdienste seien wegen der heftigen Bombardierung durch die israelische Armee ausgefallen. Auch der Palästinensische Rote Halbmond schrieb auf X, man habe den Kontakt zu allen Einsatzzentralen und Teams im Gazastreifen verloren. headtopics.com

Israels Armee hat angekündigt, ihre Bodeneinsätze im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas auszuweiten. In den letzten Stunden habe das Militär seine Angriffe im Gazastreifen bereits verstärkt, hieß es. In dem abgeriegelten Küstenstreifen leben mehr als zwei Millionen Menschen, davon rund die Hälfte Kinder.

Weiterlesen:

mz_de »

Israelische Offensive im Gazastreifen: WHO verliert Kontakt zu MitarbeiternAm frühen Morgen des 7. Oktober wachten Israelis in einem Albtraum aus Raketenterror und Infiltrierung auf. Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln. Die USA haben zum Schutz ihrer Einrichtungen in der Region eine Flotte in die Nähe Israels verlegt. Darunter den Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ – das größte Kriegsschiff der Welt! Derweil bereitet Israel eine Offensive vor, mehr als 300 000 Reservisten wurden mobilisiert. WHO: Kontakt zu Mitarbeitern in Gaza verloren Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat keinen Kontakt mehr zu Mitarbeitern, Gesundheitseinrichtungen und anderen Partnern im Gazastreifen. Das schrieb WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitagabend auf der Plattform X, früher Twitter. Wegen der „Belagerung“ mache er sich große Sorgen um deren Sicherheit und die unmittelbare Gesundheitsgefährdung von gefährdeten Patienten. „Wir drängen auf sofortigen Schutz.“ In einem zweiten Tweet fügte er nur das Wort: „Warum?“ hinzu. Zuvor hatte die Palästinensische Telekommunikationsgesellschaft mitgeteilt, alle Kommunikations- und Internetdienste seien wegen der heftigen Bombardierung durch die israelische Armee ausgefallen Weiterlesen ⮕

WHO hat Kontakt zu Mitarbeitern im Gazastreifen verlorenWährend Israels Armee seine Angriffe verstärkt, brechen die Kommunikations- und Internetdienste im Gazastreifen zusammen. Hilfsorganisationen können nicht mehr mit ihren Kollegen vor Ort in Kontakt treten. Weiterlesen ⮕

Israelische Armee bereitet Offensive gegen Hamas vorAm frühen Morgen des 7. Oktobers wachten Israelis in einem Alptraum aus Raketenterror und Infiltrierung auf, Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln. Die USA haben eine Flotte in die Nähe Israels verlegt. Darunter den Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ – das größte Kriegsschiff der Welt! Derweil bereitet Israel eine Offensive vor, mehr als 300 000 Reservisten wurden mobilisiert. Internet im Gazastreifen zusammengebrochen Im Gazastreifen sind derzeit nach Angaben der Palästinensischen Telekommunikationsgesellschaft alle Kommunikations- und Internetdienste ausgefallen. Schuld sei die heftige Bombardierung durch die israelische Armee, teilte das palästinensische Telekommunikationsunternehmen Paltel mit. Auch die Organisation Netblocks, die für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist, bestätigte auf der Plattform X einen Zusammenbruch der Internet-Verbindungen im Gazastreifen. Dieser habe großen Auswirkungen auf Paltel. Das Unternehmen sei der letzte große Betreiber, der in dem Küstengebiet noch Dienste anbiete. Israels Armee hat angekündigt, ihre Bodeneinsätze im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas auszuweiten Weiterlesen ⮕

Israelische Offensive im Gazastreifen: Hunderte Terroristen überqueren die GrenzeAm frühen Morgen des 7. Oktober wachten Israelis in einem Albtraum aus Raketenterror und Infiltrierung auf. Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln. Die USA haben zum Schutz ihrer Einrichtungen in der Region eine Flotte in die Nähe Israels verlegt. Darunter den Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ – das größte Kriegsschiff der Welt! Derweil bereitet Israel eine Offensive vor, mehr als 300 000 Reservisten wurden mobilisiert. WHO: Kontakt zu Mitarbeitern in Gaza verloren Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat keinen Kontakt mehr zu Mitarbeitern, Gesundheitseinrichtungen und anderen Partnern im Gazastreifen. Das schrieb WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitagabend auf der Plattform X, früher Twitter. Wegen der „Belagerung“ mache er sich große Sorgen um deren Sicherheit und die unmittelbare Gesundheitsgefährdung von gefährdeten Patienten. „Wir drängen auf sofortigen Schutz.“ In einem zweiten Tweet fügte er nur das Wort: „Warum?“ hinzu. Zuvor hatte die Palästinensische Telekommunikationsgesellschaft mitgeteilt, alle Kommunikations- und Internetdienste seien wegen der heftigen Bombardierung durch die israelische Armee ausgefallen Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 06:35 Armee-Radio: Relativ großer Einfall von Bodentruppen in den Gazastreifen +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik. Weiterlesen ⮕

Angriff auf Hamas-Stellungen: Offenbar größerer Einsatz von israelischen Bodentruppen im GazastreifenBiden zweifelt palästinensische Angaben zu Toten an + Netanjahu will Hamas-Angriff nach Krieg untersuchen lassen + Hamas bereitet sich auf Scheitern der Geisel-Verhandlungen vor + Der Newsblog. Weiterlesen ⮕