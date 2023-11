Verfassungsgericht erklärt Teile des Bundeshaushalts für verfassungswidrig

Das Verfassungsgericht hat Teile des Bundeshaushalts für verfassungswidrig erklärt. Was bedeutet das für den deutschen Aktienmarkt? Analysten von Kepler Research gingen der Sache in einer neuen Studie auf den Grund.

Welche Konzerne von klaffenden Etatlücken besonders betroffen sein könnten Die Analysten von Kepler Research haben in einer Studie aufgelistet, welche Branchen und Unternehmen von der Berliner Haushaltskrise und den klaffenden Löchern im Bundeshaushalt besonders betroffen sein könnten. Denn es droht nicht nur ein schärferer Sparkurs, sondern auch eine weitere Verunsicherung von Wirtschaft und Verbrauchern sowie zusätzliche volkswirtschaftliche Wachstumseinbußen.-Konzerne haben ihren Fokus auf die globale Wirtschaft gerichtet und erzielen nur einen kleinen Teil ihre Wertschöpfung in Deutschland selbst. So entfallen laut Kepler lediglich 20 bis 25 Prozent der Gewinne der DAX-Konzerne auf Deutschland. So heiß das Haushaltsthema politisch diskutiert werde, so überschaubar seien die direkten Folgen für den deutschen Aktienmarkt als Ganzes, heißt es bei Keple





boerseonline » / 🏆 79. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vonovia-Aktie, LEG-Aktie & Co. unter Druck: Stifel-Analysten warnen vor 'langem Hangover' im ImmImmobilienaktien haben am Mittwoch der Erholungsrally der vergangenen Tage etwas Tribut gezollt.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Brenntag-Aktie im Minus: Umsatz und Ergebnis stärker rückläufig als von Analysten erwartetDer Chemikalienhändler Brenntag hat im dritten Quartal 2023 unter der negativen Entwicklungen der Absatzmenge und Preisdruck gelitten.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

DHL Group: Das sagen jetzt die AnalystenNach der Veröffentlichung der Q3-Zahlen am gestrigen Mittwochmorgen konnte die Aktie im Verlauf des Handelstages die DAX-Spitze erklimmen. Die Zahlen waren im Rahmen der Erwartungen und die Prognosesenkung

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Knaus Tabbert: Analysten sehen VerdopplungspotenzialNach drei Quartalen verbessert Knaus Tabbert den Umsatz um fast 55 Prozent auf 1,07 Milliarden Euro. Das EBITDA legt um 187,8 Prozent auf 88,6 Millionen Euro zu. Beim Gewinn geht es von Januar bis September

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Hannover Rück-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier haltenIm abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Hannover Rück-Aktie überprüft.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Schneider Electric-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier haltenAnalysten haben im abgelaufenen Monat die Schneider Electric-Aktie unter die Lupe genommen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »