Deutsche Grünen-Kanzlerkandidatin fordert internationale Gemeinschaft auf, Zivilisten in Gaza zu schützen

Die deutsche Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, nach dem aktuellen Konflikt zwischen Israel und Hamas eine Rolle in Gaza zu spielen, um Zivilisten zu schützen. Die Kommentare stammen aus einem Interview mit DW am Montag, als die palästinensische militant-islamistische Gruppe Hamas Israel angegriffen und 1.200 Menschen getötet und etwa 240 Geiseln genommen hat.

Als Reaktion darauf startete Israel einen Luftangriff und eine groß angelegte Bodenoperation in Gaza. Laut dem von Hamas geführten Gesundheitsministerium wurden in Gaza über 13.000 Menschen getötet. In einem Gespräch mit DW's Jaafar Abdul-Karim verteidigte Baerbock Deutschlands Ablehnung eines langfristigen Waffenstillstands und betonte, dass die Priorität auf der humanitären Hilfe liegen müsse. Baerbock sagte, dass die internationale Gemeinschaft nach Beendigung des aktuellen Konflikts die Verantwortung für die Stabilität des Gazastreifens im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung übernehmen sollte. Der deutsche Außenminister wies darauf hin, dass die internationale Gemeinschaft in anderen jüngsten Konflikten eine ähnliche Verantwortung übernommen hat. "Wir haben dies aus den schrecklichen Kriegen auf dem Westbalkan Europas gelernt.





