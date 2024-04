Veganer Fleischer aus Niedersachsen

Schnitzel, Wurst und Erbsenprotein: Lars Bode aus Bockenem in Niedersachsen ist Fleischer aus Leidenschaft. Schon als Kind stand für ihn fest, dass er mit Wurst und Fleisch arbeiten möchte. Bereits mit 22 Jahren macht er seinen Fleischermeister und produziert und beliefert mit seinen 60 Mitarbeitenden im Landkreis Hildesheim unter anderem Großküchen und Supermärkte. Sein Vater hilft beim Räuchern von Würsten, seine Mutter hilft im Verkauf.

Doch absolut der Renner sind ausgerechnet vegane Schnitzel, Currywürste und vielleicht auch bald Buletten aus Erbsenprotein.Die neuste Erfindung des Fleischers, eine vegane Bulette, kommt gut bei der Küchen-Crew der Mensa in Göttingen an. Eine Uni-Mensa in Göttingen brachte Lars Bode vor drei Jahren auf die Erbse. Die Kantine hat komplett auf vegane und vegetarische Ernährung umgestellt, die Köche suchten nach einer rein pflanzlichen Wurs

