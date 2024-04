US-Regierung kritisiert Israels Maßnahmen im Gazastreifen

Die US-Regierung kritisiert Israel s Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen als unzureichend. US-Außenminister Antony Blinken betonte, dass der Schutz der Zivilbevölkerung und die Ausweitung humanitärer Hilfe höchste Priorität haben.

Er verwies auf den tödlichen Angriff auf Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen, die bei einem Luftangriff getötet wurden.

US-Regierung Israel Gazastreifen Schutz Der Zivilbevölkerung Humanitäre Hilfe

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

32.000 Tote im Gazastreifen - jetzt gehen Israels Verbündete auf DistanzDie USA fordern eine Waffenruhe, Kanada stellt seine Waffenlieferungen ein, auch die EU verschärft den Ton: Israels massives Vorgehen im Gazastreifen beunruhigt zunehmend auch seine engsten Partner in der Welt.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

UNO: Israels Beschränkung von Hilfe für Gazastreifen könnte 'Kriegsverbrechen' seinIsraels Vorgehen im Gazastreifen könnte laut UNO dem Einsatz von Hunger als 'Kriegswaffe' gleichkommen und somit ein 'Kriegsverbrechen' darstellen. 'Das A...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Israels Armee meldet erneuten Einsatz in Schifa-Klinik im GazastreifenGAZA (dpa-AFX) - Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben erneut im Bereich des Schifa-Krankenhauses im umkämpften Gazastreifen im Einsatz. Man führe derzeit einen 'präzisen' Einsatz auf dem Gelände

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Gazastreifen: Israels Armee meldet gezielte Tötung von Hamas-Kommandeur in RafahIsraels Militär hat nach eigenen Angaben Muhammad Abu Hasna in Rafah getötet. Der militärische Schlag gegen den Hamas-Kommandeur werde die Terrororganisation empfindlich schwächen, heißt es in einer Mitteilung.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Gazastreifen: Was steckt hinter Israels „humanitären Inseln“?Das israelische Militär plant einen großen Angriff auf Rafah, wo 1,4 Millionen palästinensische Flüchtlinge ausharren. Das Militär verspricht Evakuierungen und „humanitäre Inseln“. Was dazu bekannt ist.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Netanjahu weist Bidens Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen zurückIsraels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die Kritik von US-Präsident Joe Biden am israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen zurückgewiesen. 'Wenn der

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »