Wozu die Raserei ? Eigentlich hat kein anderes Land auf der Welt KEIN generelles Tempolimit . Die Mehrheit der befragten Deutschen hätte auch gerne eins - und sowieso fahren die wenigsten Automobilisten schneller als 130 km/h.

Für welche womöglich besserverdienende Minderheit also macht sich der Verkehrsminister der entsprechenden Partei da stark? Für diejenigen, die mit Potenzprotzerei in der Straßenlage eventuelle Mängel an anderer Stelle kompensieren wollen? (Keine Scherze an dieser Stelle über Pole Positions.) Für vom Mythos Autobahn angezogene Touristen, die einmal im Leben den rasenden Roland spielen wollen, frei und unbehelligt - wie der tschechische Milliardär, der mit 417 km/h seinen Bugatti zwischen Hannover und Berlin ausfahren musste? Was zum Henker hat es mit der Idee des"immer schneller, ohne Grenzen" auf sich? Limits sind super!Limits bringen weniger Stres

Raserei Tempolimit Verkehrsminister Autobahn Touristen Stress

