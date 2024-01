Unwetterwarnungen aufgehoben: Das Schlimmste ist vorbei

Das Schlimmste ist offenbar überstanden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am alle Unwetterwarnungen aufgehoben. Seit Mittwoch galten in vielen Regionen Warnungen zum Beispiel vor Glatteis. Das Niederschlagsgebiet verlagere sich am Donnerstag langsam von der Mitte in den Süden. „Die Gefahr von Glatteis durch gefrierenden Regen geht deutlich zurück“, hieß es in dem Bericht zur Wetterlage.

„Im Süden sind die Beläge der Straßen und Wege aufgrund der Vorwitterung zu hoch für gefrierenden Niederschlag." Dort gehe der Regen in Schneefall über. Ist dein Ort auch vom Eischaos betroffen? Hier kannst du checken, ob dich Schnee und Glatteis vor deiner Haustür auch betreffen! Glatteis: Behinderungen und gesperrte Autobahnen in Baden-Württemberg Glatte Straßen haben am Mittwoch in großen Teilen Baden-Württembergs zu vielen Behinderungen und Unfällen geführ





