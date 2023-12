Persönlicher Erfahrungsbericht: Das Leben mit einem Neugeborenen

„Alles wird anders, wenn ein Kind da ist“, heißt es oft. Doch als gute Freunde von mir Eltern wurden, hatte ich mich mehr als einmal über ihr Verhalten gewundert. Und gerne hätte ich gewusst, wie ich damit umgehen soll. Jetzt, als mehr oder weniger frischgebackener Papa, kann ich vieles, was mir damals schleierhaft war, besser nachvollziehen.

Ganz wichtig: Der folgende Text ist ein persönlicher Erfahrungsbericht und natürlich dadurch geprägt, was wir mit unserem Kind und in unserem Umfeld erlebt haben. Jedes Baby, jedes Elternpaar, jeder Freundeskreis „funktioniert“ unterschiedlich – und hat vielleicht ganz andere Erfahrungen gemacht. Was geht bei frischgebackenen Eltern nach der Geburt überhaupt vor sich? Um alles besser zu verstehen, hilft ein Perspektivwechsel. Ein Kind zu bekommen ist wunderschön! Ja! Aber: Eine Geburt dauert oft sehr lange, ist extrem schmerzhaft, ist extrem anstrengend, ist blutig, voller Schweiß und Tränen, voller Anspannung und Furcht und voller unendlicher Freude und Überwältigung, wenn das Kleine dann da is





