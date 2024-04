Unentschieden zwischen Werder und Frankfurt

Neun Minuten Nachspielzeit gab es beim Stand von 1:1 noch. Doch einen Sieger hatte die Partie nicht verdient. Dafür hatten beide Mannschaften zu viel investiert. Der Zähler ist für Werder vor allem einer für die Moral. Drei der vier Niederlagen hatten sie mit einem Treffer Unterschied kassiert. Um noch mal in den Kampf um das internationale Geschäft einzugreifen, ist der Zähler allerdings wohl zu wenig. Dabei wäre bei phasenweise starken Frankfurtern sogar ein Sieg drin gewesen.

"Das war viel Unterhaltung, es ist einiges passiert", fasste Werders Marvin Ducksch die 90 Minuten zusammen."Wir haben bis auf zwei, drei Szenen sehr gut verteidigt - es ist nicht einfach gegen so viel Tempo. Wir hätten vielleicht noch ruhiger spielen müssen. Nach dem Spielverlauf sind wir aber zufrieden mit dem Punkt."Auch wenn die erste Hälfte torlos blieb, hatten beide Teams eine engagierte Leistung gezeigt. Es gab Chancen auf beiden Seiten, mitunter ging es wild hin und he

Werder Bremen Eintracht Frankfurt Unentschieden Fußball Bundesliga

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ndr / 🏆 68. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Eintracht Frankfurt - SV Werder BremenEintracht Frankfurt und Werder Bremen trennten sich in einer kampfbetonten Partie unentschieden.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Werder Bremen: Niclas Füllkrug hängt sich Werder-Jacke in den SchrankNiclas Füllkrug weiß, was er mit seinem Abschiedsgeschenk von Werder Bremen machen wird.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Werder muss erneut auf Niklas Stark verzichtenBremen - Bittere Nachricht für Werder Bremen: Die Grün-Weißen müssen wieder länger ohne einen Stammspieler auskommen.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Werder Bremen: Wie Werder das Duell bei Union Berlin angehen willAm Samstag trifft der SV Werder in Berlin auf ein wiedererstarktes Union. Trainer Ole Werner hat erklärt, wie die Bremer das Spiel angehen wollen.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Werder Bremen: Keita-Comeback, aber keine große Freude bei WerderNaby Keita hat im Spiel beim 1. FC Union Berlin sein Comeback für den SV Werder Bremen gegeben - große Freude darüber kam bei den Grün-Weißen nach ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Werder Bremen: Wer bei Werder neuer Leiter Profifußball werden könnteClemens Fritz folgt auf Frank Baumann als Sportchef beim SV Werder. Nun muss der Ex-Profi einen Nachfolger für seine ehemalige Position finden – und das ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »