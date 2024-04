Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen

Eintracht Frankfurt hat eine weitere große Chance im Kampf um Europa vergeben und auch gegen Krisenclub Werder Bremen leichtfertig Punkte liegengelassen. Das Team von Trainer Dino Toppmöller kam zum Auftakt des 28.

Bundesliga-Spieltags nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Vor 58.000 Zuschauern gelang Tuta (77. Minute) für die Gastgeber nach Rückstand immerhin noch der Ausgleich. Serbiens Nationalspieler Milos Veljkovic (62.) hatte Werder zuvor in Führung gebracht.

