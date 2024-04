Schnappt euch diesen edlen 4K-OLED-TV und genießt die große Farbenvielfalt bei euren Lieblingsinhalten. Jetzt im Coolblue-Angebot. Der Sony Bravia ist ein 65 Zoll großer TV, der euer Zimmer mit mehr Atmosphäre denn je füllen kann. Ihr profitiert von geringen Eingabeverzögerungen und flüssigen Abläufen beim Gaming oder sonstigen Inhalten. Spart jetzt und Input-Lag bezieht sich auf die Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt, an dem ein Eingabesignal (z. B.

von einer Spielekonsole oder einem Blu-ray-Player) an den Fernseher gesendet wird, und dem Zeitpunkt, an dem das Bild tatsächlich auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ein hoher Input-Lag kann zu einer verzögerten Reaktion des Bildschirms auf Eingaben führen, was insbesondere bei Videospielen störend sein kann.OLED ist eine Bildschirmtechnologie, die organische Materialien verwendet, um Licht zu erzeugen und Bilder darzustelle

4K-OLED-TV Sony Bravia Atmosphäre Eingabeverzögerungen Gaming Input-Lag Bildschirmtechnologie Organische Materialien

Laufen: Vor einer Woche noch entkommen - Bundespolizei Freilassing schnappt europaweit gesuchten Schleuser

Herkunft: chiemgau24

