Turbulentes Jahr beim FC Bayern

Recht viel turbulenter geht es nicht - und unterhält man sich mit langjährigen Beteiligten oder Begleitern des FC Bayern, lautet die fast einstimmige Meinung: Sowas gab’s noch nie. Last-Minute-Meisterschaft, Trainerwechsel während der Saison, Entlassungen hier und da. Doch der Reihe nach. Auch neben der Last-Minute-Meisterschaft war im vergangenen Jahr viel los beim FC Bayern. Der kicker wirft einen Blick zurück auf das vergangene Jahr.

Deutschland verkorkst die Weltmeisterschaft in Katar, die Nationalspieler erhalten sofort nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase frei, dürfen in den Urlaub. Auch Trainer Julian Nagelsmann nimmt sich eine lange Auszeit, ähnlich wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Was bei den Bossen im Vorstand und im Aufsichtsrat sowie in Teilen der Mannschaft für Verwunderung sorgt. Die Folgen dessen sollen im Verlauf der Rückrunde dann offensichtlich werde





kicker_BL » / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Aktuelle Last-Minute-Angebote auf Amazon für ElektronikprodukteDie aktuellen Last-Minute-Angebote auf Amazon erstrecken sich über eine breite Palette von Elektronikprodukten, die nicht nur den technikbegeisterten Menschen begeistern werden. Warum jetzt zuschlagen? Die Antwort liegt nicht nur in den verlockenden Preisen, sondern auch in der zeitnahen Lieferung durch Amazon.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Der große technische Jahresausblick - wie geht es weiter im neuen Jahr?WerbungEin ereignisreiches Jahr liegt nun bald hinter uns. Doch die Börse schaut mehr in die Zukunft als zurück.Im Jahr 2023 konnten nicht nur die Aktienmärkte mit einigen Highlights aufwarten. Auch auf

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

2023 war ein Ducati-JahrSpannender ist die Frage, wie es 2024 mit Marc Márquez auf einer Desmosedici weitergeht. Kolumnist Michael Scott mit einer Standortbestimmung nach dem Valencia-Test.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

ARK Innovation ETF mit starkem Jahr und Rekord im NovemberNach einer negativen Gesamtrendite von minus 23,4 Prozent im Jahr 2021 und minus 67 Prozent im Jahr 2022 kann der ARK Innovation ETF (ARKK) das Jahr 2023 aller Wahrscheinlichkeit nach wieder mit einem satten Plus abschließen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Klimafreundlicher leben: Tipps für das neue JahrZum Jahreswechsel nehmen sich viele Menschen vor, künftig klimafreundlicher zu leben. Ansatzpunkte gibt es reichlich. Und auch der innere Schweinehund kann mit der richtigen Herangehensweise überwunden werden.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Wochenrückblick - Das Jahr neigt sich dem Ende hinWerbungWerfen Sie mit uns einen Blick auf die jüngste Börsenwoche - was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben es kompakt für Sie zusammengefasst.Die vergangene Börsenwoche verlief relativ ruhig.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »