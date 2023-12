2023 war ein Ducati-Jahr

Hinter uns liegt eine denkwürdige MotoGP-Saison. Die doppelte Anzahl an Rennen bescherte uns die doppelte Portion an Spannung (und mehr als doppelt so viele Verletzungen), dazu hielt das neue Sprint-Format die Titelentscheidung bis zum 39. und letzten Start der Saison offen.

Francesco «Pecco» Bagnaia erwies sich als reifer und stärker in den Volldistanz-Rennen – und hätte es wie bisher nur Punkte am Sonntag gegeben, hätte er die Weltmeisterschaft schon einen Grand Prix früher für sich entschieden. Der explosive Herausforderer Jorge Martin war in den actiongeladenen Sprintrennen jedoch besser und die über die kurze Distanz gesammelten Punkte gaben ihm bis zum Schluss eine Chance auf den Titelgewinn. Nicht abzustreiten war bei all der Aufregung, dass Ducati in jedem Fall die größten Gewinner waren





