TSV Hannover-Burgdorf scheidet aus der EHF European League aus

Die TSV Hannover-Burgdorf ist als erstes deutsches Team in der EHF European League ausgeschieden. Trotz Hinspiel-Polster zogen die Recken beim schwedischen Topteam IK Sävehof deutlich den Kürzeren.Nach dem 34:30 aus dem Hinspiel reichte der TSV Hannover-Burgdorf beim IK Sävehof eine Niederlage mit drei Treffern, um ins Viertelfinale der EHF European League einzuziehen. Im Falle einer Pleite mit vier Toren würde es ein sofortiges Siebenmeterwerfen geben.

Die Recken starteten schlecht und sahen sich von Spielbeginn an mit einem starken Gegner konfrontiert. Sävehof legte sofort mit drei Toren vor (3:0, 4.). Hannover tastete sich erst über einige Energieleistungen in der Defensive in die Partie, wo die Prokop-Sieben eine 6:0 mit offensiveren Halbverteidigern aufbot. Zudem fingen sich die Hausherren bei zwei Situationen mit einer Drei-Tore-Führung je eine Zeitstrafe ein. So kamen die Niedersachsen zum Ausgleich (6:6, 13.

