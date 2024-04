Sarah Jessica Parker möchte, dass ihre Kinder eine normale Beziehung zu Essen aufbauen. Ein Zuckerverbot gibt es bei ihr daher nicht. Sie hat einen anderen Weg eingeschlagen. 'Ich wollte nicht, dass sie Essen als Feind betrachten', erklärt der 'Sex and the City'-Star. Wegen der strengen Regeln in ihrem Elternhaus hätten Parker und ihre Geschwister, sobald sie ausgezogen waren, 'eine Menge Kuchen und Kekse' gekauft. Für ihre Töchter wünscht sie sich einen ausgewogenen Umgang mit Süßem.

', sagt Sarah Jessica Parker. Und weiter: 'Meine Töchter werden die Figuren haben, die sie haben und hoffentlich werden sie gesund sein.' Die beiden 14-jährigen Töchter seien Sportlerinnen, die gerne essen würden, beschreibt Parker. 'Ich hoffe, dass sie die Lust an dieser Erfahrung und ihre Freude am Geschmack beibehalten können.

