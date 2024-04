Trump behauptet, Anklagen und Verfahren sollen seine Rückkehr ins Weiße Haus verhindern

Der ehemalige Präsident Donald Trump behauptet, dass die verschiedenen Anklagen und Verfahren gegen ihn der Versuch sind, seine Rückkehr ins Weiße Haus zu verhindern. Seine Wiederwahl zum Präsidenten würde alle laufenden bundesstaatlichen Ermittlungen zu seinen Handlungen stoppen. Außerdem hat seine Anklage vor einem Jahr seine Position bei den republikanischen Vorwahlen gestärkt und ihn auf den Weg zur Wiederwahl gebracht.

Trump und seine Anwälte nutzen den Wahlkampf auch als Deckmantel für ihre Rhetorik, mit der sie Justizbeamte und deren Familien angreifen

