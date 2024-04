Ältester Mann der Welt stirbt im Alter von 114 Jahren

Seit 2022 hielt der Venezolaner den Weltrekord als ältester lebender Mann. Jetzt ist Juan Vicente Pérez Mora im Alter von 114 Jahren gestorben.ist ein 114 Jahre alter Mann gestorben, der seit 2022 als ältester Mann der Welt galt. "Juan Vicente Pérez Mora ist im Alter von 114 Jahren in die Ewigkeit übergegangen", Die durchschnittliche Lebenserwartung der Deutschen liegt bei etwa 80 Jahren. Nie gab es mehr Hundertjährige als heute. Ein langes Leben ist ein kostbares Geschenk.

Das Guinness-Buch der Rekorde hatte Pérez am 4. Februar 2022 offiziell als ältesten Mann auf Erden bestätigt. Damals war der Venezolaner 112 Jahre und 253 Tage alt. Pérez hinterlässt eine reiche Nachkommenschaft. Der Vater von elf Kindern hatte laut den Aufzeichnungen von 2022 insgesamt 41 Enkel, 18 Urenkel und zwölf Ururenkel. Der als Tio Vicente bekannte Landwirt war am 27. Mai 1909 in El Cobre im Anden-Bundesstaat Táchira als neuntes von zehn Kindern zur Welt gekomme

