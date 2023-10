Trotz Bodyguards: Perez-Feindschaft ist laut Verstappen 'erfunden'

Wie es wirklich steht zwischen den beiden Red-Bull-Fahrern Max Verstappen und Sergio Perez und warum Verstappen in Mexiko mit Leibwächtern unterwegs ist. Und damit ist genau das Gegenteil dessen eingetreten, was einige befürchtet hatten: Dass vor Ort negative Stimmung gegen das Team und Max"Checo und ich kommen wirklich gut miteinander aus. Natürlich: Als Fahrer willst du auf der Rennstrecke immer Erster oder schneller sein, aber wir haben immer viel Respekt voreinander.

Dass man als Sportler, zumal als erfolgreicher, nicht von allen gemocht werde, das sei nachvollziehbar. Ebenso sei es"in Ordnung, wenn man seinen Lieblingsfahrer unterstützt", meint Verstappen."Man muss aber auch die Konkurrenz respektieren, und nicht nur in der Formel 1, sondern in jedem Sport." Hierbei gäbe es generell Luft nach oben.Das hat Verstappen erst beim USA-Grand-Prix vor wenigen Tagen selbst erlebt: Der Weltmeister wurde von einigen Fans ausgebuht.

Doch Verstappen lassen solche Reaktionen kalt:"Ich bin immer neutral, ob ich gewinne oder verliere. Das funktioniert am besten für mich. Ich bin hier, um zu siegen, um meine Leistung zu bringen. Und solange ich sagen kann, ich habe mein Bestes gegeben, und ich stehe mit dem Pokal da, dann war es das für mich. Das ist mir das Wichtigste. headtopics.com

"Aber wie gesagt, das ist nicht nur in unserem Sport so. Viele Sportarten haben das gleiche Problem. Meiner Meinung nach muss viel besser reguliert werden, was dort man sagen, tun oder schreiben kann."Also alles nur künstlich aufgebauscht? So sieht es auch Perez, der aber die Medien in der Verantwortung sieht für eine Darstellung, die nicht der Wahrheit entspreche.

"Die Formel 1 ist ein toller Sport, mit Vorbildfunktion für die junge Generation. Wir sollten uns daher auf die sportlichen Aspekte konzentrieren", sagt Perez."Was auch immer auf der Strecke passiert, sollte immer auf der Strecke bleiben. Das ist die beste Botschaft, die wir als Land an die Welt senden können. Sonst ist da nichts." headtopics.com

Weiterlesen:

MST_AlleNews »

Mexiko: Weniger Fahrerlager-Karten, Bodyguards für VerstappenWie die Veranstalter des Mexiko-Grand-Prix in der Formel-1-Saison 2023 für mehr Sicherheit sorgen und eine 'viel angenehmere Atmosphäre' als 2022 schaffen wollen Weiterlesen ⮕

Formel 1: Darum bekommt Verstappen für Perez‘ Heim-Rennen LeibwächterMax Verstappen wird in Austin von unzähligen mexikanischen Fans ausgebuht. Um den Niederländer nun beim Rennen in Mexiko City zu schützen, ergreift Red Bull besondere Maßnahmen. Weiterlesen ⮕

Sergio Perez über sein Verhältnis zu Max VerstappenFormel-1-Pilot Sergio Perez empfindet das Verhältnis zu seinem Red-Bull-Teamkollegen und Weltmeister Max Verstappen als intakt und ärgert sich über eine seiner Meinung nach künstlich übersteigerte Rivalität. Weiterlesen ⮕

Sergio Pérez zu Max Verstappen: «Alles aufgebauscht»​Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez sagt in Mexiko: «Kein Wochenende ist wichtiger als dieses hier.» Vor dem Heimrennen spricht der sechsfache GP-Sieger über die Rivalität mit Max Verstappen. Weiterlesen ⮕

Sportwetten: Verstappen auch im Perez-Land klarer FavoritDie Luft ist dünn in Mexiko-Stadt - aber nicht zu dünn für Max Verstappen. Weiterlesen ⮕

GP von Mexiko: Sergio Pérez kritisiert künstliche Rivalität mit Max Verstappen - Heimsieg als 'größter Traum'Sergio Pérez empfindet das Verhältnis zu Max Verstappen als intakt und ärgert sich über die künstlich übersteigerte Rivalität. Weiterlesen ⮕