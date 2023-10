Internet im Gazastreifen größtenteils gekappt: Israels Militär will in der Nacht den Bodeneinsatz ausweiten

. Das teilte Militärsprecher Daniel Hagari am Freitagabend auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. In den letzten Stunden habe das Militär seine Angriffe im Gazastreifen bereits verstärkt., erklärte er weiter. Es blieb zunächst unklar, ob die Ankündigung den Beginn der weithin erwarteten Bodenoffensive des israelischen Militärs darstellte. Das Militär hatte zuvor bereits vereinzelte, zeitlich eng begrenzte Vorstöße am Boden gemacht.

waren in Israel mehr als 1400 Menschen getötet worden. Mehr als 200 Geiseln wurden in den Gazastreifen verschleppt. Seither bombardiert Israel massiv Ziele im Gazastreifen. Zudem mobilisierte das Militär rund 300.000 Reservisten und zog für eine mögliche Bodenoffensive Kräfte in der Nähe des Gazastreifens zusammen.

“, sagte Shamdasani. Sie fügte hinzu, dass auch die Entführung von Zivilisten ein Kriegsverbrechen sei.. Man habe bis Freitag die Familien von 229 Geiseln informiert, sagte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari. Das waren fünf mehr als noch am Vortag. Es werde erwartet, dass die Zahl noch steigen könnte. Die vier von der islamistischen Hamas bereits freigelassenen Geiseln sind nach Militärangaben bei der Zahl nicht mit eingerechnet. headtopics.com

Palästinensische Frauen backen vor einer von den Vereinten Nationen betriebenen Schule, in der aus dem nördlichen Gazastreifen vertriebene Familien untergebracht sind, traditionelles Saj-Brot über einem Feuer.

, die Zahl der Opfer durch israelische Angriffe enorm. Nach Angaben von Peeperkorn funktionieren noch 23 der insgesamt 35 Krankenhäuser im Gazastreifen teilweise. Es müsse auch auf dem Fußboden operiert werden, sagte er.von der EU finanzierter Flug mit 51 Tonnen Hilfsgütern für die Menschen im Gazastreifen headtopics.com

Weiterlesen:

Tagesspiegel »

Mit Jets, Drohnen und Panzer: Israels Militär attackiert Hamas-Stellungen im GazastreifenDie israelische Armee schickt in der Nacht erneut Bodentruppen, die mit Kampfjets und Drohnen flankiert werden, in den Gazastreifen, um dort gezielt Raketen-Abschussrampen und Hamas-Kommandozentralen anzugreifen. Auch eine Panzerkolonne ist im Einsatz. Weiterlesen ⮕

Israelische Armee bereitet Offensive gegen Hamas vorAm frühen Morgen des 7. Oktobers wachten Israelis in einem Alptraum aus Raketenterror und Infiltrierung auf, Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln. Die USA haben eine Flotte in die Nähe Israels verlegt. Darunter den Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ – das größte Kriegsschiff der Welt! Derweil bereitet Israel eine Offensive vor, mehr als 300 000 Reservisten wurden mobilisiert. Internet im Gazastreifen zusammengebrochen Im Gazastreifen sind derzeit nach Angaben der Palästinensischen Telekommunikationsgesellschaft alle Kommunikations- und Internetdienste ausgefallen. Schuld sei die heftige Bombardierung durch die israelische Armee, teilte das palästinensische Telekommunikationsunternehmen Paltel mit. Auch die Organisation Netblocks, die für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist, bestätigte auf der Plattform X einen Zusammenbruch der Internet-Verbindungen im Gazastreifen. Dieser habe großen Auswirkungen auf Paltel. Das Unternehmen sei der letzte große Betreiber, der in dem Küstengebiet noch Dienste anbiete. Israels Armee hat angekündigt, ihre Bodeneinsätze im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas auszuweiten Weiterlesen ⮕

Sprecher: Israels Armee wird Bodeneinsatz im Gazastreifen in der Nacht ausweitenDie israelische Armee will nach eigenen Angaben ihren Einsatz von Bodentruppen im Gazastreifen in der Nacht zum Samstag ausdehnen. Die Bodentruppen 'weiten Weiterlesen ⮕

Israels Armee: Weiten Bodeneinsätze im Gazastreifen ausIsraels Armee hat angekündigt, ihre Bodeneinsätze im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas auszuweiten. Weiterlesen ⮕

Israels Armee: Weiten Bodeneinsätze im Gazastreifen ausIsrael hat angekündigt, die Bodeneinsätze gegen die Hamas zu verstärken. Die Angriffe seien bereits intensiviert worden. Weiterlesen ⮕

Liveblog: Israels Armee kündigt Ausdehnung ihres Bodeneinsatzes im Gazastreifen anDie Bodenoffensive der israelischen Armee gegen die islamistische Hamas rückt näher. Bemühungen um einen Deeskalation laufen. Die Lage der Menschen in Gaza ist katastrophal. Der Überblick: Weiterlesen ⮕