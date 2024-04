Traditionsgeschäft in Kölner Weidengasse schließt nach 87 Jahren

Das Traditionsgeschäft Balke auf der Weidengasse, das seit 1937 existierte, befindet sich in seinem letzten Ausverkauf unter dem Motto „Watt fott es, es fott“. Die Geschäftsinhaberin Paula Filz, die den Laden 1973 von ihrem Vater übernommen hatte und im Oktober 2022 im Alter von 91 Jahren verstarb, war ein vertrautes Gesicht für viele Menschen im Veedel und in ganz Köln. Sie verbrachte fast ihr gesamtes Leben in diesem Haus, lebte in der oberen Etage und arbeitete unten im Laden. Seit dem Tod von Paula Filz war das Geschäft geschlossen, nun gibt es die letzte Möglichkeit, die übriggebliebenen Waren zu kaufen. Paula erinnerte sich im Jahr 2018 gegenüber dem„Kölner Stadt-Anzeiger“, wie ihre Familie während des Krieges das brennende Haus mit Wassereimern rettete. Ihr Vater, der das Geschäft 1945 wiedereröffnete, begann zunächst mit dem Verkauf von Eisenwaren