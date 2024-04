Traditionsgeschäft für Schuhe in Rheda schließt nach 145 Jahren

Es war im deutschen Kaiserreich, als Heinrich Ackfeld 1879 an der Kirchstraße in Rheda eine Schuhmacherei und -herstellung gründete. Am 5. April, 145 Jahre später, starten Susanne und Bernhard Ackfeld, die das Traditionsgeschäft in vierter Generation führen, mit dem Ausverkauf. Sie schließen im Sommer. Gerne haben sie Schuhe verkauft.

„Das ist ein richtig schöner Beruf, in dem man viele unterschiedliche Menschen trifft und der sehr abwechslungsreich ist“, sagt Susanne Ackfeld, die mit 15 Jahren in die Lehre bei Ackfeld kam. Doch freut sie sich nach 50 Berufsjahren „auf ein schönes Privatleben“. Dann soll es auch mal länger auf Reisen gehen, will das Paar radeln und öfter seine Tochter in Oberfranken besuchen. Ein bisschen Wehmut schwingt auch mit, „weil uns die vielen treuen Kunden, die netten Gespräche und die angenehmen Begegnungen fehlen werden“. Und schließlich sind Schuhe die große Leidenschaft für das Ehepaar, das von „32 Jahren Liebe am Arbeitsplatz“ sprich

