Thomas Müller richtet den Blick nach dem Fiasko in Heidenheim schnell nach vorne. Der Druck auf die Münchner vor dem Arsenal -Hit ist gewaltig, der Sport chef nimmt vor allem die Spieler in die Pflicht. Thomas Müller schaltete direkt wieder auf Angriff. Er sei 'fast schon wieder im Kampfmodus Richtung Dienstag', sagte der Routinier des FC Bayern München. 'Der Groll in mir lächelt schon fast wieder.' Auch im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal gehe es bei 0:0 los, so Müller.

Das Duell mit den Londonern ist für den deutschen Rekordmeister von enormer Bedeutung. Es geht darum, die letzte verbliebene Titelchance der Saison aufrechtzuerhalten. Nach der Blamage beim 1. FC Heidenheim (2:3) ist der Druck noch größer. 'Wir haben noch die Champions League', sagte Müller nach der Niederlage auf der Ostalb, durch die der Rückstand der Bayern auf Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen am Samstag auf 16 Punkte wuch

Thomas Müller FC Bayern München Arsenal Champions League Titelchance

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SkySportDE / 🏆 116. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Thomas Müller richtet den Blick nach dem Fiasko in Heidenheim schnell nach vorneThomas Müller schaltet nach der Niederlage gegen Heidenheim den Blick nach vorne und nimmt den Druck vor dem Spiel gegen Arsenal wahr

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Müller richtet den Blick gen London: 'Schon wieder im Kampfmodus'In Heidenheim erlebte der FC Bayern die zweite Niederlage am Stück und verpatzte damit die Generalprobe für das Viertelfinale beim FC Arsenal. Thomas Müller war direkt danach aber bereits 'im Kampfmodus'. Sportdirektor Max Eberl forderte, den zweiten Platz abzusichern.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Thomas Müller: England-Star hält Lobrede auf Bayern-StarMax Eberl legt los! Der neue Sportvorstand des FC Bayern München lässt die Fußballwelt aufhorchen. In seiner ersten Ansage macht er deutlich: Niemand ist sicher, alle spielen auf Bewährung. Eberl zielt auf einen gnadenlosen Umbruch – selbst Nationalspieler wie Joshua Kimmich müssen zittern.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Thomas Müller: England-Star hält Lobrede auf Bayern-StarMax Eberl legt los! Der neue Sportvorstand des FC Bayern München lässt die Fußballwelt aufhorchen. In seiner ersten Ansage macht er deutlich: Niemand ist sicher, alle spielen auf Bewährung. Eberl zielt auf einen gnadenlosen Umbruch – selbst Nationalspieler wie Joshua Kimmich müssen zittern.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Thomas Müller: England-Star hält Lobrede auf Bayern-StarMax Eberl legt los! Der neue Sportvorstand des FC Bayern München lässt die Fußballwelt aufhorchen. In seiner ersten Ansage macht er deutlich: Niemand ist sicher, alle spielen auf Bewährung. Eberl zielt auf einen gnadenlosen Umbruch – selbst Nationalspieler wie Joshua Kimmich müssen zittern.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Thomas Müller: England-Star hält Lobrede auf Bayern-StarMax Eberl legt los! Der neue Sportvorstand des FC Bayern München lässt die Fußballwelt aufhorchen. In seiner ersten Ansage macht er deutlich: Niemand ist sicher, alle spielen auf Bewährung. Eberl zielt auf einen gnadenlosen Umbruch – selbst Nationalspieler wie Joshua Kimmich müssen zittern.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »