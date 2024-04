Fahren ohne Ticket: Soll Hamburg dem Beispiel Kölns folgen?

„Moin! Einmal die Fahrkarten bitte!“ 4,8 Millionen Fahrgäste des HVV wurden im Jahr 2023 in Bussen und Bahnen kontrolliert – unter ihnen jede Menge Schwarzfahrer . Wer wiederholt ohne Ticket fährt und die Strafe nicht bezahlen kann, kann sogar im Gefängnis landen. Linke und Grüne drängen jedoch schon seit Jahren darauf, das Fahren ohne Ticket zu entkriminalisieren.

Ein Vorstoß aus Köln hat genau das jetzt umgesetzt – folgt die Hansestadt diesem Beispiel? Denn auch in Hamburg sitzen Menschen derzeit deswegen im Gefängnis

Fahren Ohne Ticket HVV Schwarzfahrer Strafe Gefängnis Linke Grüne Köln Hamburg

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mopo / 🏆 75. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

BVG wird nicht bestreikt – U-Bahnen, Busse, Straßenbahnen und Fähren fahrenDie Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind von den angekündigten Streikmaßnahmen im Bahnverkehr nicht direkt betroffen. Die Busse, U- und Straßenbahnen sowie d

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

E-Bike-Boom in Hamburg: Fahren bald alle ein Fahrrad mit Motor?Das Fahrrad gilt als umweltfreundliches Verkehrsmittel. Hamburg fördert darum den Radwegebau. Ausschlaggebend für die Zunahme des Radverkehrs scheint

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Veolia Towers Hamburg feiern Sieg in BraunschweigNach vier Wochen Pause gehen die Towers in Braunschweig erstmalig wieder auf Korbjagd. Der Start verläuft holperig. Dann liegt Hamburg klar vorn, muss in der Schlussphase aber noch einmal zittern.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Hamburg beklagt mangelndes Engagement für Seehäfen400 Millionen Euro jährlich müssen in die deutschen Häfen gesteckt werden. Der Bund zahlt bislang nur einen kleinen Teil - zu wenig, angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung, meint man in Hamburg.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Hamburg Towers mit deutlicher Niederlage in WürzburgBei den Würzburg Baskets liegen die Veolia Towers Hamburg im zweiten Viertel kurz in Führung. Zur Halbzeit aber ist der Gastgeber wieder vorn. Ein weiteres Comeback der Hanseaten bleibt aus.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Was der neue Chef des Hamburg Balletts plantDer designierte Ballett-Intendant Demis Volpi gibt einen ersten Einblick in seine Pläne für das Hamburg Ballett, das er in der kommenden Saison von John Neumeier übernehmen wird.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »