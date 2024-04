The Elder Scrolls Online: Eine Erweiterung bringt die Wende

stand es direkt schlecht um das Spiel. Gleich ein Haufen Gründe ließen die Spiele rzahlen sinken, doch eine Erweiterung brachte die Wende.Wir haben diesen Artikel am 14.04.2024 um 13:40 Uhr aktualisiert. Eine frühere Version dieses Artikels nannte Amazon als neuen Eigentümer von Zenimax Online Studios, gemeint war natürlich Microsoft.

Ein schwaches Balancing, in dem Vampire viel zu stark waren, Bugs und technische Probleme sowie ein Endgame, was zu wünschen übrig lies, plagten die Spieler. Doch mit einer Erweiterung des Spiels konnte sich die Spielerzahl von einem auf den nächsten Tag verdoppeln.3 fantastische MMORPGs, wenn ihr auf Housing stehtNeuer Gameplay-Trailer feiert den Release von ESO High Isle auf PS5, PS4 und XboxNeues Video zu ESO zeigt, was das MMORPG ausmacht Die Erweiterung, die den Erfolg für The Elder Scrolls Online brachte, ist die Spielerweiterung „Tamriel Unlimited“.

