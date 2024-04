Neuer Trailer zeigt Gefahr in The Elder Scrolls Online: Gold Road

Im Juni startet das nächste große Kapitel in der Welt von The Elder Scrolls Online . In Gold Road wird dann eine große Gefahr über die Westauen hereinbrechen. Was es damit auf sich hat, zeigt Bethesda Softworks nun in einem neuen Trailer . Treuen The Elder Scrolls-Spieler dürften die Westauen dann durchaus vertraut vorkommen, denn immerhin konnten diese auch in The Elder Scrolls 4: Oblivion (2006) schon einmal besucht werden. Dieses Mal droht die colovianische Region im Chaos zu versinken.

Auslöser hierfür ist die Ankunft der vergessenen Daedrafürstin Ithelia, deren genauen Hintergründe die Spieler untersuchen müssen. Schon jetzt ... ... stimmt eine neue Quest ... ... auf TESO: Gold Road ein Wer den Start in ein paar Monaten kaum noch erwarten kann, findet im Kronen-Shop des Spiels bereits jetzt eine kostenlos spielbare Prolog-Quest (Gefangene des Schicksals). In dieser müssen Spieler mit Leramil der Weisen zusammenarbeiten, um Torvesard aufzuspüre

