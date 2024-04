Tesla plant keine Serienproduktion des Model 2 und konzentriert sich stattdessen auf Robotaxis

Ein günstigeres Tesla Model 2 unterhalb des Model 3 soll eingestampft worden sein. Stattdessen plane Tesla auf derselben Plattform eine Flotte von Robotaxis . Dieses Projekt hat Elon Musk mit der Ankündigung eines Events im August jetzt bestätigt.

Die Seite zitiert aus internen Meetings und Nachrichten von Ende Februar und Anfang März, wonach das Model 2 nicht mehr realisiert werde. Laut Musks Anweisung werde Tesla jetzt „All-in“ beim Robotaxi gehen.

Tesla Model 2 Model 3 Robotaxis Elon Musk

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ComputerBase / 🏆 27. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Computer als Fahrer: Tesla-Chef Musk kündigt für August Präsentation von Robotaxis anImmer wieder hat Elon Musk seine Pläne für selbstfahrende Taxis angepriesen. Diesen Sommer soll E-Autohersteller Tesla die Robotaxis vorstellen. An solchen Fahrzeugen entzündete sich zuletzt Kritik.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Computer als Fahrer: Tesla-Chef Musk kündigt für August Präsentation von Robotaxis anImmer wieder hat Elon Musk seine Pläne für selbstfahrende Taxis angepriesen. Diesen Sommer soll E-Autohersteller Tesla die Robotaxis vorstellen. An solchen Fahrzeugen entzündete sich zuletzt Kritik.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Musk kündigt für August Präsentation von Tesla-Robotaxis anDer US-Elektrowagen-Konzern Tesla will im Sommer sein selbstfahrendes Robotaxi vorstellen. Das computergesteuerte Fahrzeug werde am 8. August präsentiert, teilte Tesla-Chef Elon Musk am Freitag (Ortszeit) im Onlinedienst X mit.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Musk kündigt für August Präsentation von Tesla-Robotaxis anDer US-Elektrowagen-Konzern Tesla will im Sommer sein selbstfahrendes Robotaxi vorstellen. Das computergesteuerte Fahrzeug werde am 8. August präsentiert,

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Konzentration auf Robotaxis: Bericht: Tesla begräbt Pläne für billiges E-AutoTesla baut nicht die billigsten Elektroautos. Zwar plante Konzernchef Elon Musk auch ein preisgünstiges Modell für den Massenmarkt, doch laut Insidern legt der Autobauer diese Pläne nun auf Eis. Ein anderes Projekt soll stattdessen im Vordergrund stehen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie in Grün: Tesla plant Bau einer Gigafactory in IndienBereits im vergangenen Jahr kündigte Tesla an, auf dem indischen Markt Fuß fassen zu wollen. Nun befindet sich das Unternehmen offenbar in der Planung für den Bau einer dortigen Gigafactory.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »