Mythen und Wahrheiten rund ums Grillen

Der Ernährung swissenschaftler Uwe Knop enthüllt, welche „Gefahren“ beim Grillen reine Mythen sind und teilt seine Einsichten zu den zahlreichen Empfehlungen und Regeln rund ums Grillen mit. Bis heute gibt es keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass der Genuss von dunkel-kross gegrilltem Fleisch jemals Krebs verursacht oder gefördert hat.

Krebs ist eine „individuell-multifaktorielle“ Erkrankung ohne klar definierbaren Auslöser - das heißt, die Tumore entstehen immer aus dem Zusammenspiel einer Vielzahl individueller Lebensstilfaktoren und die Ärzte wissen nie genau, woher er kam und was ihn letztlich ausgelöst hat. Grundsätzlich gesundheitsschädliche Substanzen entstehen können, so heißt das noch lange nicht, dass diese Stoffe die Gesundheit auch tatsächlich schädigen - die Dosis macht das Gift, und das Grillen im Sommer ist sicher nicht „giftig“

Grillen Mythen Gesundheit Ernährung Krebs

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



focusonline / 🏆 6. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Die größten Grillmythen: Was stimmt und was nicht?Im Prinzip ist der Grill nicht der schlechteste Ort, um Fleisch zu garen. Denn Holzkohle gibt große Hitze ab, das hält die Garzeit kurz. Beim Grillen kann man einiges falsch machen und statt einem saftig durchgebratenen Stück Fleisch landen schwarzbraune Knochen auf dem Teller. Oder Würstchen, die trocken und dennoch nicht richtig durchgebraten sind. Das liegt vor allem daran, dass sich viele Mythen rund ums Grillen hartnäckig halten. Wir räumen mit dem größten Unsinn auf: Anzünden dauert ewig Anzünden und fächeln, bis der Arm wehtut. Mit einem Anzündkamin ist das Geschichte. In dem schmalen Blechgefäß sind die Kohlen schon nach einer guten Viertelstunde durchgeglüht und der Grillspaß kann losgehen. Mit Bier ablöschen Nicht aus der Welt zu schaffen scheint der Mythos, Flammen beim Grillen gehören mit einem ordentlichen Schluck Bier abgelöscht. Bier gibt einen guten Geschmack, heißt es. Das Gegenteil ist der Fall

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Grillen Sie kein Fleisch, wenn diese Codes auf der Verpackung stehenSonnenschein, blauer Himmel und hohe Temperaturen sind der ideale Zeitpunkt, um den Grill anzuwerfen. Und Steaks, Würstchen und Grillfleisch in Dunstschwaden zu hüllen. Doch Vorsicht ist geboten. Nicht jedes Fleisch gehört auf den heißen Rost.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Hebamme über sechs fatale Baby-Mythen, die noch aus der Nazi-Zeit stammenHebamme klärt über Baby-Mythen auf: „Babys auch mal schreien lassen“ – kommt euch das bekannt vor? Solche Tipps stammen sogar aus der Nazi-Zeit.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Ausstellung „Echos der Bruderländer“ im Haus der Kulturen der WeltDas Haus der Kulturen der Welt präsentiert die Ausstellung „Echos der Bruderländer“, die die Lebensrealität von Migranten in der DDR abbilden soll. Ein Autor übt Kritik an der Spaltung der deutschen Gesellschaft und dem wachsenden Frust der Ostdeutschen.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »