Studie untersucht Unterschiede in der Wirkung von körperlicher Aktivität auf Frauen und Männer

Eine Studie hat untersucht, ob Frauen und Männer für dieselben positiven Effekte auch gleich viel Bewegung brauchen. Das Ergebnis überrascht.macht und hält gesund und kann unser Leben verlängern. So weit, so bekannt.

Forschende des Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles und der Tsinghua-Universität in Peking haben sich für eine Gesundheitsstudie zusammengetan und die. Für die Arbeit hat das US-chinesische Forschungsteam Daten von mehr als 400.000 Menschen aus mehr als 20 Jahren, zwischen 1997 und 2019, untersucht und ausgewertet.Dafür griff das Team auf eine landesweite US-Datenbank zurück, die "National Health Interview Survey".

Regelmäßiger Sport senkte das Sterberisiko der Männer um durchschnittlich 15 Prozent, bei Frauen um 24 Prozent. Beide Werte sind im Vergleich zu Menschen zu verstehen, die gar keinen Sport treiben. Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sank bei Männern, die regelmäßig Workouts absolvieren, um 14 Prozent, bei Frauen sogar um 36 Prozent. Das Sterberisiko sank bei Männern, die Krafttraining machen, um elf Prozent, bei Frauen um 30 Prozent.

Generell gilt zu beachten, dass die Zahlen zur sportlichen Aktivität der Teilnehmenden nur auf deren Selbstauskunft beruhen. Aber auch mit dieser Einschränkung sind die Ergebnisse erstaunlich. So reicht bei Frauen deutlich weniger Sport aus, um einen positiven Effekt auf die Gesundheit zu erhalten. Allerdings gibt die chinesische Forscherin Dr. Hongwei Ji in einer Mitteilung ihrer Universität direkt zu bedenken: "Die Studie soll Frauen nicht nahelegen, weniger zu trainieren.

