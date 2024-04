Unterschiede bei der Erste Hilfe bei Herzstillstand zwischen Männern und Frauen

Forschende haben fast 40.000 Fälle von Herzstillstand untersucht, die zwischen 2005 und 2015 außerhalb von Krankenhauseinrichtungen in den USA und Kanada auftraten. Über 60 Prozent der Fälle erhielten Erste Hilfe durch Herzdruckmassage .

Allerdings erhielten Männer mit einer Wahrscheinlichkeit von 68 Prozent Erste Hilfe, während Frauen nur in 61 Prozent der Fälle Hilfe erhielten. Ältere Menschen, insbesondere ältere Männer, erhielten in privater Umgebung seltener eine Herz-Lungen-Wiederbelebung.

Herzstillstand Erste Hilfe Herzdruckmassage Unterschiede Männer Frauen Ältere Menschen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BR24 / 🏆 5. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Mann (48) erleidet beim Wandern Herzinfarkt – vier Frauen retten ihnHeldenhafte Rettung in den bayrischen Alpen: Vier Frauen retten einem Wanderer nach plötzlichem Herzstillstand das Leben.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Sanitäter wird Führerschein nicht anerkannt – wegen fehlendem Erste-Hilfe-KursWenn du deinen Führerschein mal genauer betrachtest, kannst du in der Spalte 12 die ein oder andere Zahl finden. Hinter diesen sogenannten Schlüsselzahlen verbergen sich bestimmte Zusatzangaben in Bezug auf die Fahrzeugklasse. Dahinter können z. B. Auflagen stecken, wie das Tragen einer Brille oder Hörhilfe während der Fahrt.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Sanitäter wird Führerschein nicht anerkannt – wegen fehlendem Erste-Hilfe-KursWenn du deinen Führerschein mal genauer betrachtest, kannst du in der Spalte 12 die ein oder andere Zahl finden. Hinter diesen sogenannten Schlüsselzahlen verbergen sich bestimmte Zusatzangaben in Bezug auf die Fahrzeugklasse. Dahinter können z. B. Auflagen stecken, wie das Tragen einer Brille oder Hörhilfe während der Fahrt.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Sanitäter wird Führerschein nicht anerkannt – wegen fehlendem Erste-Hilfe-KursWenn du deinen Führerschein mal genauer betrachtest, kannst du in der Spalte 12 die ein oder andere Zahl finden. Hinter diesen sogenannten Schlüsselzahlen verbergen sich bestimmte Zusatzangaben in Bezug auf die Fahrzeugklasse. Dahinter können z. B. Auflagen stecken, wie das Tragen einer Brille oder Hörhilfe während der Fahrt.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Sanitäter wird Führerschein nicht anerkannt – wegen fehlendem Erste-Hilfe-KursWenn du deinen Führerschein mal genauer betrachtest, kannst du in der Spalte 12 die ein oder andere Zahl finden. Hinter diesen sogenannten Schlüsselzahlen verbergen sich bestimmte Zusatzangaben in Bezug auf die Fahrzeugklasse. Dahinter können z. B. Auflagen stecken, wie das Tragen einer Brille oder Hörhilfe während der Fahrt.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Bruchhausen-Vilsen: Sarah Kolley organisiert Erste-Hilfe-Kurse am KindIn Bruchhausen-Vilsen organisiert Sarah Kolley Erste-Hilfe-Kurse am Kind. Sie hat erkannt, dass es in der Region kaum entsprechende Angebote gibt und hat ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »