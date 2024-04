Streamer shroud äußert sich über Rainbow Six: Siege

Michael „shroud“ Grzesiek ist ein ehemaliger CS:GO -Profi und heutzutage bekannter Streamer auf Twitch . Während eines Twitch -Streams äußerte shroud seine Meinung über das Spiel Rainbow Six: Siege . Er erklärte, dass das Lernen des Spiels frustrierend sei, da man oft verliert und stirbt.

Dennoch betonte er, dass es sich lohnt, das Spiel zu lernen, da es sich gut anfühlt, wenn man erfolgreich ist.

