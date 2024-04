Die nordstory: Arbeiten in schwindelerregender Höhe

Niedersachsen aus einer neuen Perspektive entdecken: hoch oben, aus der Luft."die nordstory" zeigt die atemberaubende Vielfalt der niedersächsischen Landschaft en, vom Küstenpanorama bis zu den Gipfeln im Weserbergland. Vorgestellt werden Menschen, die in schwindelerregender Höhe arbeiten und sich dabei Angst nicht erlauben können. Sie stellen sich täglich neuen Herausforderungen und Gefahren. Ihr Antrieb: Leidenschaft für die Arbeit hoch über dem Boden.

Servicetechniker Luis Osorio hängt Seile für einen Kontrollgang an den Rotorblättern ein. Luis Osorio und Stefan Schamma sind Spezialisten für Windkraftanlagen. In einem Windpark in der Nähe von Osnabrück inspizieren sie die Rotorblätter einer 140 Meter hohen Anlage. Die Arbeit am Seil erfordert Mut und Präzision. Jedes der drei Rotorblätter muss auf Schäden durch Sturm, Hagel oder Gewitter überprüft werden. Größte Gefahr in der Höhe: der Wind. Ist er zu stark, müssen sie ihre Arbeit abbreche

