Streamer dürfen gebannte Kollegen wieder zeigen

Bann von Herschel „DrDisrespect“ Beahm ist bis heute berühmt-berüchtigt. Dank einer neuen Regeländerung dürfen Streamer den Doc immerhin wieder zeigen – zurück darf er aber nicht., dass sie eine ihrer strengsten Regeln anpassen: die zur „Bann Evasion“, also dem Umgehen von Banns. Fortan ist es Streamer n erlaubt, Videos und Streams ihrer gebannten Kollegen zu zeigen und darauf zu reagieren.Voraussetzung ist allerdings, dass man tatsächlich auf die gezeigten Inhalte reagiert und sie kommentiert.

Gemeinsame Twitch-Streams mit gesperrten Streamern sind jedoch weiterhin verbote

