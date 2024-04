Pirelli regt Regeländerung an, da kaum ein Fahrer im Training auf Intermediates fahren wollte

Weil kaum ein Fahrer im Training auf Intermediates fahren wollte, regt Pirelli eine Regeländerung an - Wegen einer solchen kam es überhaupt erst zum großen Warten(Motorsport-Total.com) - Pirelli möchte mit der FIA und den Formel-1 -Teams über eine Änderung an den Reifenregeln sprechen, nachdem das zweite Training in Suzuka eine Schwäche im System aufgedeckt hatte, durch die kaum ein Fahrer am Freitag im Regen fahren wollte.

Die meisten Fahrer wollten am Nachmittag Reifen sparen und fuhren erst aus der Garage, als die Bedingungen trocken genug für Slicks waren. Der Mangel an Action ließ die Fans frustriert zurück, und der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton beklagte sich über die neuen Regeln, die zu dieser Situation geführt hatten. "Es ist schade, dass wir diese Session nicht bekommen haben", sagt Hamilton."Sie haben die Reifenregel geändert, sodass niemand mehr auf Intermediates fährt, was eigentlich keinen Sinn ergibt. Aber so ist es nun einma

