Sternzeichen und Liebessterne in der neuen Woche

Was erwartet Singles und Verliebte in der neuen Woche ? Erfahre hier, welche Sternzeichen ab dem 8. April die besten Liebessterne hat. Für manche Singles könnte sich in der Woche ab dem 8. April der Traum nach Zweisamkeit und großen Gefühlen erfüllen. Und auch für manche Liierte stehen die Zeichen auf Romantik . Ob auch du dich auf eine gefühlsintensive Woche freuen kannst, verrät dein Sternzeichen . Vielleicht gehörst du ja zu den drei Glückskindern in der Liebe.

Der Stier ist das wohl begehrteste Sternzeichen der Woche. Du hast gute Laune und eine tolle Ausstrahlung. Single-Stiere können sich vor Verehrer*innen kaum retten. Auch wenn du dir eigentlich etwas Festes wünschst, gefällt es dir gerade einfach, dass viele versuchen, dich zu erobern. Liierte entdecken ihre Liebe neu. Egal, was ihr zuletzt gemeinsam erlebt habt, ob Gut oder Schlecht, es hat euch nochmal zusammengeschweißt. Ihr lasst euch fallen und schmiedet weiter an euren Zukunftspläne

