Kirsten Dunst würde eine Fortsetzung von 'Girls United' in Betracht ziehen

Im Jahr 2000 erschien der Film ' Girls United '. Der Streifen wurde zu einem Kultklassiker und brachte sechs Direct-to-Video- Fortsetzung en hervor, von denen jedoch niemand aus dem ursprünglichen Cast rund um Kirsten Dunst (41), Gabrielle Union (51) oder Jesse Bradford dabei war – höchste Zeit für einen Film mit den alten Darstellern? In einem Interview mit Entertainment Tonight spricht Kirsten nun darüber, unter welcher Bedingung sie dem Projekt zusagen würde.

'Ich würde es in Betracht ziehen, solange es nicht peinlich ist', stellt sie klar. Die Schauspielerin schätze das anhaltende Interesse der Fans an einem weiteren Film sehr. Auch Peyton Reed (59), der Regisseur des Films, hätte Interesse daran, eine Fortsetzung zu drehen. 'Wir haben schon immer darüber nachgedacht', erzählte er 2023 in einem Entertainment Tonight-Interview. Der Filmemacher hatte auch schon eine Idee für den Streife

Kirsten Dunst Girls United Fortsetzung Film Peyton Reed

