Sternzeichen Stier: Welche Eigenschaften werden während der Stiersaison besonders betont?

Am 19. April wandert bereits die Sonne in den Einflussbereich des Sternzeichen s, am 21. beginnt offiziell die Stier saison. Welche Sternzeichen unter der Stier sonne besonders aufblühen, liest du hier.

Die Hochzeit der Widderenergie in unserem Kosmos nähert sich allmählich ihrem Ende: Am 19. April verlässt die Sonne das Energiefeld des Feuerzeichens und wechselt in das des Stier, dessen Saison offiziell allerdings erst am 21. April beginnt.erst Ende Mai erreicht und bis dahin Fischeenergie an uns weitergibt.

Hat die Widdersonne besonders unsere Zielstrebigkeit, unsere Willenskraft und unser Durchsetzungsvermögen bestärkt, werden während der Stiersaison Einflüsse auf uns wirken, die unser Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität fördern. Es wird uns nun wichtiger sein, uns in und mit dem Hier und Jetzt zufrieden zu fühlen, Momente zu genießen und unsere Balance zu halten, als uns zu beweisen und großartige Ziele anzustreben und zu erreichen.

Insgesamt kommt die Stiersaison in diesem Jahr mit all ihren astrologischen Ereignissen und Besonderheiten lautHoroskop: 3 Sternzeichen blühen in der Stiersaison besonders aufSteinböcken bekommt die erdende Stierenergie nach dem leidenschaftlichen Feuer der Widdersonne überaus gut. Du hast nun das Gefühl, durchatmen und dich sortieren zu können. Du findest zu dir und empfindest wieder mehr Freude an deinem Alltag, inklusive seiner Pflichten und Scherereien.

