Aktien vorbörslich in den USA

Welche Aktien steigen vorbörslich in den USA besonders, welche verlieren deutlich und welche werden stark gehandelt? Die nachfolgende Übersicht zeigt die jeweiligen drei Topwerte an der Technologiebörse Nasdaq 100 aus jeder Kategorie.Anbei erhaltet ihr eine Übersicht über die Werte, die vorbörslich an der Nasdaq am meisten Aufmerksamkeit bei den Anlegern erregen.

In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie man zielgerichtet Aktien identifiziert, die vor Ausbrüchen oder Turnarounds stehen und profitabel handelt. Das wichtigste für jeden Trader ist es, eine Strategie zu finden, die zu ihm passt und die er emotional bewältigen kann. Den meisten fällt es jedoch enorm schwer, Handelsentscheidungen allein auf charttechnischer Basis zu treffen und diese konsequent zu handeln. Im Webinar wird daher ein Ansatz vermittelt, der durch das Zusammenspiel von Fundamentalanalyse und Charttechnik geprägt is

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



/ 🏆 87. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

AMD, Intel, Infineon: Die nächsten KI-Stars – welche Aktien für Anleger jetzt besonders attraktiv sindNvidia klettert von Kursrekord zu Kursrekord, doch die Chip-Konkurrenz ist dem KI-Pionier auf den Fersen. Ein Überblick über die wichtigsten Player und die Chancen für Anleger.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Depot enthüllt: Welche US-Aktien die UBS im vierten Quartal 2023 gekauft und verkauft hatIm Zuge der Einreichung des 13F-Formulars hat die renommierte Schweizer Großbank UBS kürzlich ihre Investitionen in US-amerikanische Aktien offengelegt. Die folgenden zehn Positionen stellen den bedeutendsten Anteil im US-Depot der Zürcher Bank dar.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Welche Aktien profitieren vom KI-Supercomputer 'Stargate'?Unter dem Codenamen „Stargate“ planen Microsoft und OpenAI einen 100 Milliarden USD teuren KI-Supercomputer, der Millionen von GPUs enthalten soll. Welche Unternehmen davon profitieren könnten, und wer nicht.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

PTA-Adhoc: DO & CO Aktiengesellschaft: Wandlung von Wandlungsschuldverschreibungen in neue Aktien; Ausgabe von AktienDJ PTA-Adhoc: DO & CO Aktiengesellschaft: Wandlung von Wandlungsschuldverschreibungen in neue Aktien; Ausgabe von Aktien Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Wien (pta/22.03.2024/14:00)

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Momentum Aktien-Box Update März | Aktien Crowdstrike, ASML, Nvidia, AMD, Nutanix, ElasticNews von Trading-Treff.de Momentum Aktien-Box mit dem Update im März und den Aktien Crowdstrike, ASML, Nvidia, AMD, Nutanix, Elastic und weiteren Stocks im Porträt. Was macht die Momentum Aktien-Box aus?

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

PTA-Adhoc: DO & CO Aktiengesellschaft: Wandlung von Wandlungsschuldverschreibungen in neue Aktien; Ausgabe von AktienDJ PTA-Adhoc: DO & CO Aktiengesellschaft: Wandlung von Wandlungsschuldverschreibungen in neue Aktien; Ausgabe von Aktien Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Wien (pta/08.03.2024/14:00)

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »