Sternekoch Johann Lafer kommt mit " Drei Teller Lafer " ins Nachmittagsfernsehen von Sat.1 . Hier gibt es Infos rund um Start und Sendetermine. Sternekoch Johann Lafer ist mit seiner Show "Drei Teller für Lafer" bald auf Sat.1 zu sehen. Hier finden Sie Infos rund um Start, Sendetermine und Übertragung. Drei Hobbyköche aus drei verschiedenen Generationen müssen in der Sendung den Sternekoch von sich und ihren kulinarischen Tellern überzeugen.

Dafür benutzen sie ihre eigenen Zutaten und persönliche Interpretation der Gerichte. Am Ende kommentiert Johann Lafer die Kochkünste der Teilnehmer, gibt ihnen den ein oder anderen Kochtipp, bevor er entscheidet, wessen Teller gewonnen hat. Zum Kochen sagt der Sternekoch, dass es kein Kasperltheater sei und dass nachhaltiges Kochen und schmackhafter Genuss nie an Bedeutung verlieren werden. Er freue sich riesig auf die Sendung, da es nicht nur um den Wettbewerb gehe, sondern um die Leidenschaft für das Kochen ganzer drei Generatione

