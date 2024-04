Kreuzberg: Mann greift Frau in U-Bahnhof in die Tasche Fußgängerin in Mahlsdorf von Auto überrollt Bürgerbüro von Senatorin Iris Spranger in Biesdorf beschmiert Neu-Hohenschönhausen: Rollstuhlfahrer kommt von Radweg ab und wird angefahren Mit Messer und Reizgas: Männer in Marzahn angegriffen Bei einer Auseinandersetzung in Marzahn sind zwei Männer verletzt worden. Ein 27-Jähriger erlitt eine Stichverletzung , ein 19-Jähriger Augenreizungen .

In Neu-Hohenschönhausen kam ein Rollstuhlfahrer vom Radweg ab und wurde von einem Auto angefahren. Hier lesen Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg im Newsblog. Die Blaulicht-News vom Vortag lesen Sie hier.Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 3. April 2024: Nach tödlichem Motorradunfall auf A100: Ermittlungen gegen Fahre

Berlin Brandenburg Blaulicht Polizei Feuerwehr Auseinandersetzung Verletzte Rollstuhlfahrer Auto Radweg Marzahn Stichverletzung Augenreizungen Motorradunfall Ermittlungen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



morgenpost / 🏆 64. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Berlin & Brandenburg: Sonne-Wolken-Mix in Berlin und BrandenburgAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Wolkig und trocken zum Wochenstart in Berlin und BrandenburgAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Regen und Wolken in Berlin und BrandenburgAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Tarifeinigung Evangelische Kirche: Berlin und BrandenburgAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Grauer Montag zum Ferienstart in Berlin und BrandenburgRund um die Hauptstadt beginnt die Woche wolkig, kühl und regnerisch. Frühling und Sonne zeigen sich dafür in den nächsten Tagen. Die Temperaturen sind dann sehr mild.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Frühlingshafter Dienstag in Berlin und BrandenburgMilde Temperaturen und Sonne bestimmen das Wettergeschehen rund um die Hauptstadt. Die Nächte bleiben kühl. Kurz vor Ostern wird es wieder ungemütlicher.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »