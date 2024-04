Stefon Diggs verlässt die Buffalo Bills nach Disput mit Josh Allen

Stefon Diggs ist bei den Buffalo Bills Vergangenheit. Die Saison endete für den Wide Receiver persönlich enttäuschend. Laut eines Berichts begann sie jedoch auch mit einem Disput zwischen Josh Allen und seiner bevorzugten Anspielstation. Mit Stefon Diggs hat Josh Allen nun also seinen namhaftesten und wohl auch besten Wide Receiver verloren. Über vier Jahre bildeten sie ein Duo, das jeder Defense das Leben schwer machen konnte.

Womöglich aber ist der Quarterback gar nicht so traurig darüber, dass seine prominente Anspielstation zu den Houston Texans getradet wurde. Dass Diggs zuletzt mit der Anzahl der Pässe auf ihn gehadert haben soll, ist ein offenes Geheimnis. Nun deckt 'The Athletic' auf, dass die beiden Stars schon früh in der vergangenen Saison aneinandergerieten. So kam es zu einer brenzligen Situation nach der Auftaktniederlage gegen die New York Jets in der Kabine

