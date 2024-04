Stefon Diggs: Ein riskanter Trade für die Houston Texans

Die Houston Texans rüsten weiter auf. Nach zahlreichen Defensiv-Kräften und Running Back Joe Mixon kommt mit Stefon Diggs einer der arriviertesten Wide Receiver der NFL nach Houston. Nach ihrem überraschend guten Playoff-Run im vergangenen Jahr spricht auf den ersten Blick vieles dafür, dass die Texans mit Diggs in der kommenden Saison zur absoluten Spitze der AFC gehören wird. Doch auf den zweiten Blick hat der Diggs-Trade ein gefährlich hohes Rohrkrepierer-Potenzial.

Ja, Diggs war in den vergangenen Jahren einer der produktivsten Receiver der Liga. Und das, obwohl gegnerische Defenses ihn immer wieder in Doppeldeckung nahmen. Doch seine Formkurve zeigte zuletzt nach unten: 2023 spielte Diggs seine bislang schwächste Saison bei den Buffalo Bills. Die reichte zwar immer noch für ordentliche 1.000 Yards und 8 Touchdowns, doch im Vergleich zu seinen vorherigen Leistungen war das ein deutlicher Rückgang. Zudem gab es immer wieder Berichte über Unzufriedenheit und Spannungen zwischen Diggs und den Bills. Obwohl er noch bis 2026 unter Vertrag steht, wurde er nun nach Houston getradet. Dort wird er sich nicht nur sportlich, sondern auch als Teamplayer neu erfinden müssen, um dem Team helfen zu können. Die Texans haben mit Quarterback Deshaun Watson bereits einen Star-Spieler, der jedoch aktuell mit einem möglichen Trade liebäugelt. Diggs wird also nicht nur auf dem Platz gefordert sein, sondern auch außerhalb des Spielfelds eine wichtige Rolle einnehmen müssen. Ob er diese Herausforderungen meistern kann und ob der Trade letztendlich ein Erfolg für die Texans sein wird, bleibt abzuwarten

