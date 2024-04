Stefanie Hertel ist das 15000. Mitglied im VdK-Kreisverband Traunstein. Der VdK-Kreisvorsitzende Franz Heuberger (links) und Kreisgeschäftsführer Bernhard Oberauer besuchten sie im Achtental und freuten sich mit ihr. © mÜLLER Kaum in einem anderen VdK-Kreisverband in Bayern sind die Mitgliederzahlen in den vergangenen fünf Jahren so stark gestiegen wie im Kreisverband Traunstein. Jetzt verfügt der Verein noch um ein weiteres, prominentes Mitglied.

– Jeder zwölfte Landkreisbürger (rund 8,3 Prozent der Bevölkerung) ist mittlerweile Mitglied beim größten deutschen Sozialverband. Waren es 2017 noch 12.000 Mitglieder gewesen, steigerte man sich 2019 auf 13.000 und 2022 konnte man schon das 14.000. Mitglied begrüßen. Dieser Trend hielt bis heute an und so übersprang man zuletzt bereits die nächste Tausender-Marke. „Wir freuen uns sehr, Sie als unser 15.000. Mitglied begrüßen zu dürfen“, sagte der VdK-Kreisvorsitzende Franz Heuberger bei einem Besuch bei Stefanie Hertel im Achtental. Die bekannte Sängerin und Moderatorin ist seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit aktiv und setzt sich für soziale Belange ein. Sie freue sich, nun auch Teil des VdK-Kreisverbandes Traunstein zu sein und wolle sich dort ebenfalls engagieren, so Hertel. Der VdK-Kreisverband Traunstein ist einer von insgesamt 13 Kreisverbänden in Bayern und zählt zu den größten Verbänden im Landesverband Bayern. Er setzt sich für die sozialen Belange der Menschen ein und bietet Unterstützung in den Bereichen Sozialrecht, Rente, Pflege und Behinderung

